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    ABC.es: Погба пригрозил «Манчестер Юнайтед» забастовкой, если его не отпустят в «Реал»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба желает перейти в мадридский «Реал», главный тренер которого Зинедин Зидан хочет видеть француза в своей команде. Футболист готов пойти на забастовку, если англичане не одобрят трансфер.

    Погба пригрозил, что не приедет на первый предсезонный сбор, пишет ABC.se. Кроме того, игрок готов получать в Мадриде меньшую, чем в Британии, зарплату.

    • Другой претендент на Погба – «Ювентус».
    • «Юнайтед» требует за игрока 170 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: АВС.es

    Испанская ежедневная газета. Выпускается с 1903 года. Аудитория в твиттере - 1,69 миллиона подписчиков.

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