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    Telam: Икарди получил предложение от клуба Бэкхэма «Майми» 

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб. По данным аргентинского информагенства Telam, «Майми» предложил контракт футболисту.

    Сообщается, что владелец клуба Дэвид Бекхэм ищет нападающего в команду. Ожидается, что Икарди может принять предложение из-за плохих отношений с руководством миланского «Интера».

    Также клуб Бекхэма может заключить контракт с Луисом Суаресом («Барселона»), Хамесом («Реал») или Антонио Валенсией (свободный агент).

    • «Майми» будет выступать в МЛС с 2020 года.
    • В прошедшем сезоне Серии А Икарди сыграл в 29 матчах, забил 11 голов и отдал четыре голевых передачи.

    Бекхэм представил новый клуб МЛС. Там уже хочет играть Месси

    Источник: Telam

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