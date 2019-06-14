Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Плетикоса – о матче Россия – Хорватия: «Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть»

    Бывший вратарь«Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился воспоминаниями от четвертьфинального матча ЧМ-2018 РоссияХорватия.

    «Россия – Хорватия? Было жарко. Как по температуре, так и на футбольном поле. Это заслуга и тренера, и футболистов. Все получили огромное удовольствие от футбола, от атмосферы. А пенальти – всегда удача. Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть. А после удара Модрича окончательно поняли, что добьемся успеха», – вспоминает Плетикоса.

    • Сборные сыграли в ничью 2:2 после дополнительного времени.
    • Хорватия победила в серии пенальти (3:4).

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:04
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71674
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru