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    РЕН ТВ: в отношении Лунева заводили уголовное дело. В 17 лет он пытался украсть куртку на рынке

    Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев вчера, 12 июня, устроил скандал в московском аэропорту «Внуково». После инцидента спортсмен некоторое время провел в полицейском участке. Проблемы с законом у игрока были и раньше.

    РЕН ТВ сообщает, что в 17 лет Лунев был пойман при попытке украсть куртку на рынке в Москве. Стоимость потенциального ущерба составила 2,5 тысячи рублей, В отношении несовершеннолетнего возбуждали уголовное дело по статье «Кража».

    • Во «Внуково» на Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.
    • Футболист устроил скандал в компании вратаря бахчисарайского «Кызылташа» Дмитрия Волкотруба.
    • Лунев – действующий чемпион России.

    Источник: РЕН ТВ

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