Главные новости дня. «Спартак» интересуется Гилерме, пьяного Лунева задержали в аэропорте

Влашич согласен на переход в «Бешикташ».
«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 миллионов в год, но получил отказ.
Хамес согласился на переход в «Наполи».
«Спартак» хочет купить у «Локомотива» Гилерме.
«Краснодар» сделал предложение «Ростову» по Мирзову.
Пьяного Лунева задержали в аэропорту Внуково. Он оскорблял сотрудников.
Зинченко близок к продлению контракта с «Манчестер Сити» на пять лет.
Черчесов: «Кудряшов – свободный агент, и к нему почему-то никто пока не обратился».
Черчесов рассказал, куда пропал Чалов: он просто проиграл конкуренцию