Главные новости дня. «Спартак» интересуется Гилерме, пьяного Лунева задержали в аэропорте

Влашич согласен на переход в «Бешикташ».

«Ювентус» предлагал Гвардиоле 20 миллионов в год, но получил отказ.

Хамес согласился на переход в «Наполи».

«Спартак» хочет купить у «Локомотива» Гилерме.

«Краснодар» сделал предложение «Ростову» по Мирзову.

Пьяного Лунева задержали в аэропорту Внуково. Он оскорблял сотрудников.

Зинченко близок к продлению контракта с «Манчестер Сити» на пять лет.

Черчесов: «Кудряшов – свободный агент, и к нему почему-то никто пока не обратился».

Черчесов рассказал, куда пропал Чалов: он просто проиграл конкуренцию