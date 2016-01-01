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    Комличенко – о не попадании в заявку сборной России: «Иллюзий не питал, понимал, что роль у меня не ключевая»

    Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко прокомментировал первое попадание на сборы национальной команды.

    – Николай, какие впечатления у вас от сборов?

    – Положительные впечатления. Познакомился с тренером. Большего и не ожидал. Все нормально.

    – Не расстроились, что не попали в заявку на матчи?

    – Я иллюзий не питал, я понимал, что роль у меня не ключевая. Главное, что тренер меня увидел вживую, как я выгляжу на тренировках.

    – На ваш взгляд, вы произвели нужное впечатление на тренерский штаб?

    – Я не знаю, со Станиславом Саламовичем не общался. На каждой тренировке выходил и отрабатывал на сто процентов. Показывал все, что умею.

    • В прошедшем сезоне у Комличенко 32 матча в чемпионате Чехии, 29 голов и семь результативных передач.
    • Российский форвард стал самым результативным игроком в истории турнира.
    • Комличенко не сыграл ни в матче против Сан-Марино, ни против Кипра.

    Источник: Официальный сайт РФС

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