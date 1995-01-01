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    РБК: «Локомотив» заплатил за трансфер Живоглядова почти 2 миллионов 

    «Локомотив» объявил о трансфере защитника Дмитрия Живоглядова. По информации РБК, московский клуб заплатил за переход почти 2 миллиона евро.

    В соглашении предусмотрены бонусы. С их учетом сумма трансфера может превысить 2 миллиона евро.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал трансфер:

    «У нас в обороне достаточно опытные игроки и нужны ребята такого среднего поколения. Живоглядов проявил себя довольно неплохо. Он будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем».

    • Контракт с футболистом рассчитан до 2023 года.
    • В прошлом сезоне он сыграл за «Уфу» в 29 матчах и отдал две голевые передачи.

    Источник: РБК

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