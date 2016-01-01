Меркулов – о непопадании в сборную России: «Понимал, что за мной наблюдают и не справился»

Защитник «Урала» Михаил Меркулов рассказал о попадании в расширенную заявку сборной России и решающих матчах РПЛ.

– Что ты ощутил, когда узнал, что попал в расширенный список Черчесова?

– Было приятно. Ощущение того, что я двигаюсь в правильном направлении. Эмоций особых не было. Но после возникло давление перед матчами. Как раз было две игры против «Локомотива» и матч с «Анжи». Понимал, что за мной теперь наблюдают, и это давило. И, видимо, не справился. А если не справился – значит, не готов играть за сборную.

– Сильно расстроился, что тебя отцепили?

– Конечно, было разочарование. Но в плане психологического давления – стало легче. На последний матч с «Анжи» уже выходил без напряжения. И сыграл лучше.

– Читал, что Черчесов сказал, что не узнает тебя, если встретит на улице?

– Да, посмеялись в команде над этим.

– А если бы ты случайно его встретил, поздоровался бы?

– Конечно. Сказал бы: «Здравствуйте». А он бы мимо прошел. И на этом разговор закончился бы, ха-ха-ха.

– Сборная сейчас часто играет в схеме с тремя защитниками. А ты в этой формации никогда не играл.

– Ну, это как раз одна из причин, почему вызвали Чернова, а не меня. Он ведь профильный латераль. В схеме с пятью защитниками все сложнее, как мне кажется. Очень долго надо эту тактику тренировать и привыкать к ней. Чтобы футболист и команда освоились в этой схеме, нужно как минимум провести зимний сбор и тренировать на нем ее каждый день.