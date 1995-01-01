Отбор Евро-2020. Испания разгромила Швецию, румыны – команду Мальты и другие результаты

Матч четвертого тура квалификации ЧЕ-2020 закончился со счетом 2:0.

Забили защитник Серхио Рамос, нападающие Альваро Мората и Микель Оярсабаль.

Команда Луиса Энрике набрала 12 очков и осталась на первом месте в таблице. У шведов семь баллов и вторая строчка.

В параллельных матчах сборная Румынии разгромила Мальту (3:0), а Норвегия со счетом 2:0 обыграла команду Фарерских островов.

Отбор Евро-2020. Группа F.

Испания – Швеция – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рамос, 64 (с пенальти); 2:0 – Мората, 87 (с пенальти); 3:0 – Оярсабаль, 87.

Мальта – Румыния – 0:4 (0:3)

Фарерские острова – Норвегия – (0:2)

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020