Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Отбор Евро-2020. Испания разгромила Швецию, румыны – команду Мальты и другие результаты

    Матч четвертого тура квалификации ЧЕ-2020 закончился со счетом 2:0.

    Забили защитник Серхио Рамос, нападающие Альваро Мората и Микель Оярсабаль.

    Команда Луиса Энрике набрала 12 очков и осталась на первом месте в таблице. У шведов семь баллов и вторая строчка.

    В параллельных матчах сборная Румынии разгромила Мальту (3:0), а Норвегия со счетом 2:0 обыграла команду Фарерских островов.

    Отбор Евро-2020. Группа F.

    Испания – Швеция – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рамос, 64 (с пенальти); 2:0 – Мората, 87 (с пенальти); 3:0 – Оярсабаль, 87.

    Мальта – Румыния – 0:4 (0:3)

    Фарерские острова – Норвегия – (0:2)

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:38
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71555
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru