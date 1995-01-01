Главные новости дня. Камболов перешел в «Краснодар», Погба дал согласие на трансфер в «Ювентус»

То не продают то продают. Ничего не понятно с Прогбой.
Экс-защитник «Баварии» Рафинья подписал контракт с «Фламенго».
Роналду, Бернарду Силва, де Йонг и де Лигт – в сборной финального раунда Лиги наций.
Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус».
«Мутко против»: бюджет «Спартака» в сезоне-2019/20 – 11 миллиардов рублей. На 3 больше, чем в прошлом.
Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар».
A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов.
На матч Россия – Кипр в Нижнем Новгороде проданы все билеты.
Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо». Сообщалось о его желании перейти в «Фенербахче».