Главные новости дня. Камболов перешел в «Краснодар», Погба дал согласие на трансфер в «Ювентус»

Экс-защитник «Баварии» Рафинья подписал контракт с «Фламенго».

Роналду, Бернарду Силва, де Йонг и де Лигт – в сборной финального раунда Лиги наций.

Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус».

«Мутко против»: бюджет «Спартака» в сезоне-2019/20 – 11 миллиардов рублей. На 3 больше, чем в прошлом.

Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар».

A Bola: «Порту» готов потратить на трансфер Зе Луиша 10 миллионов.

На матч Россия – Кипр в Нижнем Новгороде проданы все билеты.

Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо». Сообщалось о его желании перейти в «Фенербахче».