Главные новости дня. Камболов перешел в «Краснодар», Погба дал согласие на трансфер в «Ювентус»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +381

      Muboraksho 4 минуты назад

      То не продают то продают. Ничего не понятно с Прогбой.

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