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игрока который оценивается в 3 ляма за 400 те всего..
на отмыв бабла похоже это?
Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов стал игроком «Краснодара». Об этом сообщает телеграм-канал Sport_inside.
По информации источника, сумма сделки составила 400 тысяч евро.
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за казанцев 29 матчей.
- На счету Камболова шесть игр в составе сборной России.
Камболов – лучший игрок РПЛ по отборам в сезоне-2018/19. В тройке – Гацкан и Гулиев
Образован в ноябре 2018 года создателями одноименного твиттер-аккаунта, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1972 человека.