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    Sport_inside: Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар» за 400 тысяч

    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов стал игроком «Краснодара». Об этом сообщает телеграм-канал Sport_inside.

    По информации источника, сумма сделки составила 400 тысяч евро.

    • В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за казанцев 29 матчей.
    • На счету Камболова шесть игр в составе сборной России.

    Камболов – лучший игрок РПЛ по отборам в сезоне-2018/19. В тройке – Гацкан и Гулиев

    Источник: Телеграм-канал Sport_inside

    Образован в ноябре 2018 года создателями одноименного твиттер-аккаунта, который существует с мая 2013 года и имеет 13,2 тысячи подписчиков. На телеграм-канал на сегодняшний день подписано 1972 человека.

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +994

      Фанат Рубина 16 минут назад

      че бл9)????
      игрока который оценивается в 3 ляма за 400 те всего..
      на отмыв бабла похоже это?

      0
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      Рейтинг: +6660

      parevg 18 минут назад

      Зачем он им на закате карьеры???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6319

      KLIM777 22 минуты назад

      ууу...вот это усиление

      0
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      ...
      Рейтинг: +1464

      Krasnodar 123 > KLIM777 3 минуты назад

      Что делать, не у каждого клуба есть бабло на Заболотного и Маркизио с Набиулиным ,в придачу Мевля , Кранервитер, Новосельцев и Т.Д. и Т.П.

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