Мде, ну Чалов на фоне остальных реально хорош был, а вот эти двое)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он считает лучшими игроками минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги.
Белорусский специалист включил в тройку двух футболистов своей команды – вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Федора Чалова, а также форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
- В сезоне-2018/19 Акинфеев провел 30 матчей в РПЛ и пропустил 23 гола.
- Чалов забил 15 мячей и сделал семь ассистов в 30 играх. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
- Дзюба отличился восемь раз и сделал 11 результативных передач в 27 поединках.