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    Гончаренко назвал лучших игроков сезона в РПЛ

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кого он считает лучшими игроками минувшего розыгрыша российской Премьер-лиги.

    Белорусский специалист включил в тройку двух футболистов своей команды – вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Федора Чалова, а также форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

    • В сезоне-2018/19 Акинфеев провел 30 матчей в РПЛ и пропустил 23 гола.
    • Чалов забил 15 мячей и сделал семь ассистов в 30 играх. Он стал лучшим бомбардиром турнира.
    • Дзюба отличился восемь раз и сделал 11 результативных передач в 27 поединках.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +390

      KPCCSPB 19 минут назад

      Мде, ну Чалов на фоне остальных реально хорош был, а вот эти двое)

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