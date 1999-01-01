Карраско ведет переговоры с «Арсеналом»

Во время летнего трансферного окна бельгийский вингер Янник Феррейра-Карраско может вернуться в Европу.

25-летний футболист в интервью испанской газете Sport подтвердил наличие переговоров с «Арсеналом».

«Переговоры идут хорошо. Знаю, что являюсь важным игроком для команды, но надеюсь, что мне позволят уйти. С личной и семейной точки зрения я хотел бы вернуться в Европу. АПЛ более сложна в физическом плане, но и там есть свободные зоны, в которые я могу врываться», – сказал игрок.