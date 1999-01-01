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    Карраско ведет переговоры с «Арсеналом»

    Во время летнего трансферного окна бельгийский вингер Янник Феррейра-Карраско может вернуться в Европу.

    25-летний футболист в интервью испанской газете Sport подтвердил наличие переговоров с «Арсеналом».

    «Переговоры идут хорошо. Знаю, что являюсь важным игроком для команды, но надеюсь, что мне позволят уйти. С личной и семейной точки зрения я хотел бы вернуться в Европу. АПЛ более сложна в физическом плане, но и там есть свободные зоны, в которые я могу врываться», – сказал игрок.

    • Феррейра-Карраско перешел из «Атлетико» в «Далянь Ифань» в феврале прошлого года за 10,5 миллионов евро.
    • В составе китайской команды он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач в 36 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1402

      VSt 24 минуты назад

      Кто же его теперь отпустит из Китая? И кто захочет Китаю платить за выкуп контракта? Китайцы "за дорого" покупают, но и продают "за дорого", чтобы игрок не ушёл.

      0
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      Рейтинг: +410

      Tyler_Stark > VSt 14 минут назад

      10,5 млн, это не так много

      0
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