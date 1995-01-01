«МЮ» сделал «Кристал Пэласу» предложение по Ван-Биссаке

Полузащитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, манкунинанцы сделали лондонскому клубу предложение по переходе 21-летнего англичанина. Трансфер рассматривается как замена Луису-Антонио Валенсии, который летом покинет «Юнайтед».

Воспитанник «Кристал Пэлас» дебютировал за главную команду в январе-2018. В текущем сезоне отдал четыре результативные передачи в 39-ти играх всех турниров. Срок его контракта истекает в июне 2022-го года.