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    «МЮ» сделал «Кристал Пэласу» предложение по Ван-Биссаке

    Полузащитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Sky Sports, манкунинанцы сделали лондонскому клубу предложение по переходе 21-летнего англичанина. Трансфер рассматривается как замена Луису-Антонио Валенсии, который летом покинет «Юнайтед».

    Воспитанник «Кристал Пэлас» дебютировал за главную команду в январе-2018. В текущем сезоне отдал четыре результативные передачи в 39-ти играх всех турниров. Срок его контракта истекает в июне 2022-го года.

    Источник: Sky Sports

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