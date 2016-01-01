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    Черчесов: «Мы не ставили задачу победить рекорд. Нашей задачей было сыграть правильно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

    «Мы точно знаем после этого матча, что получили в копилку три очка. Не знаю, повлияют ли забитые голы на дальнейший расклад в группе. Мы не ставили задачу побить рекорд. Нашей задачей было сыграть правильно. Мы сыграли правильно.

    Было ли желание поэкспериментировать с таким соперником? Нет, мы не собирались экспериментировать. Каждый игрок, которого мы вызвали, должен быть готов. Мы очень рады поддержке, которую получили на этом стадионе. Игра в регионах оправдывает себя.

    Связка Дзюба — Смолов? Мы наигрывали пару вариантов. В этом матче соперник позволил нам такой вариант», – сказал Черчесов.

    • Это самая крупная победа в истории сборной России.
    • Во вторник россияне сыграют с Кипром в следующем матче отбора Евро.

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: «Матч ТВ»

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