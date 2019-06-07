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    Бэйл сообщил «Реалу», что отказывается летом уходить из клуба

    Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл провел беседу с руководством клуба, пишет AS. На ней валлиец сообщил, что отказывается летом покидать команду и рассматривать предложения.

    При этом отмечается: «Реал» и не имеет вариантов продолжения карьеры Бэйла от других клубов. Ранее сообщалось об интересе к британцу со стороны «Интера».

    • В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • Испанский клуб, согласно информации СМИ, хочет продать или отдать хавбека в аренду.

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +358

      Hala Madrid 13 секунд назад

      Зря он, сядет на лавку или вообще в дубль, загубит карьеру, у него сейчас последний шанс по сути выйти на хороший уровень

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