Бэйл сообщил «Реалу», что отказывается летом уходить из клуба

Зря он, сядет на лавку или вообще в дубль, загубит карьеру, у него сейчас последний шанс по сути выйти на хороший уровень
Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл провел беседу с руководством клуба, пишет AS. На ней валлиец сообщил, что отказывается летом покидать команду и рассматривать предложения.
При этом отмечается: «Реал» и не имеет вариантов продолжения карьеры Бэйла от других клубов. Ранее сообщалось об интересе к британцу со стороны «Интера».
- В сезоне-2018/19 валлиец провел за мадридскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
- Испанский клуб, согласно информации СМИ, хочет продать или отдать хавбека в аренду.