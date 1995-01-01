«Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым

Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.

«Стяуа» гарантирует 20-летнему футболисту место в стартовом составе с первых минут до финального свистка взамен на переход в клуб.

Цена трансфера может составить 3,5 миллиона евро. В контракте будет пункт, обязывающий выдать максимальное игровое время для футболиста.