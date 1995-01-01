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    «Стяуа» предлагает сыну Хаджи контракт, по которому станет незаменимым

    Полузащитнику «Вииторулу» Янису Хаджи, сыну бывшего игрока сборной Румынии Георге Хаджи, предложат уникальный в контракт.

    «Стяуа» гарантирует 20-летнему футболисту место в стартовом составе с первых минут до финального свистка взамен на переход в клуб.
    Цена трансфера может составить 3,5 миллиона евро. В контракте будет пункт, обязывающий выдать максимальное игровое время для футболиста.

    • В сезоне-2018/2019 Хаджи сыграл в 39 матчах, забил 14 мячей и отдал восемь голевых передач.
    • Георге Хаджи – владелец и тренер «Вииторула».

    Источник: Gazeta Sporturilor

    «Gazeta Sporturilor» - это ежедневная румынская газета, крупнейшее и наиболее читаемое издание, посвященное спорту. 

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