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    The Telegraph: «Челси» и «Реал» согласовали переход Азара за 147 миллионов

    «Реал» достиг договоренности с «Челси» по трансферу полузащитника Эдена Азара.

    По информации The Telegraph, общая сумма сделки составит 130 миллионов фунтов стерлингов (147 миллионов евро).

    Изначально мадридцы заплатят за 28-летнего футболиста 88 миллионов фунтов (100 миллионов евро). Остальную часть лондонцы получат в виде бонусов за достижения бельгийца, прописанные в договоре. При этом издание отмечает, что данные бонусы будут легко выполнимы.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.
    • В составе лондонцев хавбек стал двукратным чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу Европы.

    Источник: The Telegraph

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