Мутко: «Если Федуна не будет в «Спартаке», это отразится и на игре, и на результате»

Бывший президент РФС, ныне зампред правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко выступил в защиту председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

Мутко считает, что возможный уход Федуна негативно скажется на команде. Болельщики «Спартака» не раз призывали Федуна продать клуб.

«Спартак» сколько шел, строил («Открытие Арену»), но сейчас он 10 миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его (Федуна) все мочат.

Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать: если его не будет в клубе, это отразится и на игре, и на результате. Кто-то хочет купить – пусть пойдет и купит», – сказал Мутко.

Федун стал держателем основного пакета акций «Спартака» в 2003 году. При нем москвичи один раз стали чемпионами, пять раз выиграли серебряные медали, один раз – бронзовые и завоевали Суперкубок России.