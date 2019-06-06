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    Мутко: «Если Федуна не будет в «Спартаке», это отразится и на игре, и на результате»

    Бывший президент РФС, ныне зампред правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко выступил в защиту председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна.

    Мутко считает, что возможный уход Федуна негативно скажется на команде. Болельщики «Спартака» не раз призывали Федуна продать клуб.

    «Спартак» сколько шел, строил («Открытие Арену»), но сейчас он 10 миллиардов в год на стадионе и вокруг стадиона зарабатывает. Каждый год. А его (Федуна) все мочат.

    Может, он где-то и неправильно управляет, но нужно понимать: если его не будет в клубе, это отразится и на игре, и на результате. Кто-то хочет купить – пусть пойдет и купит», – сказал Мутко.

    Федун стал держателем основного пакета акций «Спартака» в 2003 году. При нем москвичи один раз стали чемпионами, пять раз выиграли серебряные медали, один раз – бронзовые и завоевали Суперкубок России.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1652

      Рубинище 30 минут назад

      Да никто миллиард в Спартак не вложит, а потом ещё каждый год свои кровные тратить и тратить. десятками миллионов. Кроме Галицкого таких у нас больше нет. Радуйтесь, что есть Федун и Лукоил. иначе судьба Торпедо или Динамо в лучшем случае.

      0
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      Рейтинг: +238

      Вальдемар IV > Рубинище 12 минут назад

      так можно про любой клуб сказать особенно на госпопечении

      0
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      Рейтинг: +3909

      Агасфер 53 минуты назад

      "Хоть Федун не может управлять,
      но отец родной он,вашу мать!",-
      Так сказал,прищурившись,Мутко,
      вспомнив,как портачить было нелегко...

      2
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      Рейтинг: +309

      EsKamilio 55 минут назад

      наконец-то будет стабильность и победы?

      1
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      Рейтинг: +4677

      piligrim1986 > EsKamilio 48 минут назад

      не факт

      0
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      Рейтинг: +1508

      Евгений Агеев > EsKamilio 39 минут назад

      Смотря кто купит. Возьмем условный Усманов, поиграется как с Анжи и бросит. Потом будут болельщики собирать деньги на существование команды. Народная...хуле)

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