Ну так то замена Абелю нужна, Чалов ведь один остается и Нисимура.
Нападающий «Тулузы» Яя Саного попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Foot Mercato.
По словам агента футболиста, на 26-летнего француза помимо армейцев претендуют клубы из Англии.
- В сезоне-2018/19 Саного сыграл 23 матча в составе «Тулузы» и забил три гола.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.
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