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    ЦСКА интересуется Саного

    Нападающий «Тулузы» Яя Саного попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает Foot Mercato.

    По словам агента футболиста, на 26-летнего француза помимо армейцев претендуют клубы из Англии.

    • В сезоне-2018/19 Саного сыграл 23 матча в составе «Тулузы» и забил три гола.
    • Его контракт с клубом истекает в июне 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Foot Mercato

    Ресурс, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Создан в 2004 году. Аудитория в твиттере - почти 815 тысяч фолловеров.

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1915

      Dgad 17 минут назад

      Ну так то замена Абелю нужна, Чалов ведь один остается и Нисимура.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3897

      Агасфер 1 час назад

      Тут просто надо смотреть,кто его агент.Это будет источник слуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      Ашет Арбузян 1 час назад

      любители статистики пытаются язвить. Ясненько.
      А КОГДА ЧУДО-БОМБАРДИРЫ ПРИХОДИЛИ В НАШ ЧЕМПИОНАТ, В ЛИЦЕ КИНЦЛА, ПЬЯНОВИЧА И КАТАНЬИ, ЧТО, ТОЖЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ?!?!?
      Какие же все-такие идиоты люди....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +187

      Ашет Арбузян > Ашет Арбузян 30 минут назад

      и за что минусы лепят? Обидел кого-то?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4915

      prezent2017 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В сезоне-2018/19 Саного сыграл 23 матча в составе «Тулузы» и забил три гола.
      -------------------------
      Суперфорвард, мля! Но цена подходящая для команды-аутсайдера.

      -5
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      Рейтинг: +3897

      Агасфер > prezent2017 1 час назад

      Тут нет речи о "Зените",звезда которого стремительно покатится вниз,после скорой отставки Миллера,и он вернётся туда,где и прозябал в советском прошлом.

      7
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      ...
      Рейтинг: +4915

      prezent2017 > Агасфер 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мечтать не вредно.

      -4
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      Рейтинг: +4668

      piligrim1986 1 час назад

      с такой статой ему только в фнл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8704

      vladimir-7 1 час назад

      Зачем этот Яя нужен ЦСКА с его 3 забитыми голами в 23 матчах?

      1
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      Рейтинг: +6033

      Skull_Boy 1 час назад

      Я поржал

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