Бакаев: «Я пришел в сборную России, чтобы играть, а не знакомиться»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от пребывания в сборной России.

22-летний футболист впервые получил вызов в национальную команду.

В субботу, 8 июня, россияне в матче квалификации Евро-2020 примут в Саранске Сан-Марино, а 11-го числа, во вторник сыграют против Кипра в Нижнем Новгороде.

«Можно сказать, что я освоился и привык к сборной. Да, я в первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть – это все-таки особенное чувство. Мы работаем каждый день, тренируемся и готовимся к серьeзному матчу.

Какой Черчесов тренер? Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном это он его поддерживает.

Что касается обилия игроков на сборе, то я не сказал бы, что это чувствуется. Да, есть проблемы – приходится меняться, тренироваться с заменами, но это нормально. Все выкладываются на максимум.

Зависть к коллегам, которые в отпуске? Нет, какая зависть. Это у них должна быть зависть! В сборную России мечтает попасть каждый. Да и отпуск не пропал, нам дадут время отдохнуть. Ну и в сборную съездили – для меня это тоже отпуск. Самое большое моe впечатление от этого сбора — организация. Здесь всe на высоком уровне.

Готов ли сыграть в ближайших матчах или приехал в сборную скорее для знакомства? Никакое это не знакомство. Я не для этого сюда пришeл, а играть, и хочу выйти. Выпустят – выпустят, не выпустят – буду работать ещe больше.

Что касается разговоров о том, что Сан-Марино – карликовый соперник, то мы очень серьeзно готовимся. Психологически нас тоже готовят. Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть как можно крупнее. Вот так мы настроены», – сказал Бакаев.