Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Бакаев: «Я пришел в сборную России, чтобы играть, а не знакомиться»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от пребывания в сборной России.

    22-летний футболист впервые получил вызов в национальную команду.

    В субботу, 8 июня, россияне в матче квалификации Евро-2020 примут в Саранске Сан-Марино, а 11-го числа, во вторник сыграют против Кипра в Нижнем Новгороде.

    «Можно сказать, что я освоился и привык к сборной. Да, я в первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть – это все-таки особенное чувство. Мы работаем каждый день, тренируемся и готовимся к серьeзному матчу.

    Какой Черчесов тренер? Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном это он его поддерживает.

    Что касается обилия игроков на сборе, то я не сказал бы, что это чувствуется. Да, есть проблемы – приходится меняться, тренироваться с заменами, но это нормально. Все выкладываются на максимум.

    Зависть к коллегам, которые в отпуске? Нет, какая зависть. Это у них должна быть зависть! В сборную России мечтает попасть каждый. Да и отпуск не пропал, нам дадут время отдохнуть. Ну и в сборную съездили – для меня это тоже отпуск. Самое большое моe впечатление от этого сбора — организация. Здесь всe на высоком уровне.

    Готов ли сыграть в ближайших матчах или приехал в сборную скорее для знакомства? Никакое это не знакомство. Я не для этого сюда пришeл, а играть, и хочу выйти. Выпустят – выпустят, не выпустят – буду работать ещe больше.

    Что касается разговоров о том, что Сан-Марино – карликовый соперник, то мы очень серьeзно готовимся. Психологически нас тоже готовят. Приложим максимальные усилия, чтобы выиграть как можно крупнее. Вот так мы настроены», – сказал Бакаев.

    • В сезоне-2018/19 Бакаев выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».
    • В составе туляков хавбек провел 30 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77126
    #4
    zigbert
    71402
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru