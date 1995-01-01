Не стало экс-президента УЕФА Юханссона

Хороший мужик был, адекватный.. Без таких загонов как у платини
Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.
Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.
При нем был переименован и реформирован Кубок чемпионов под Лигу чемпионов.
В 1999 стал кавалером российского ордена Дружбы, а годом ранее участвовал в выборах в президенты УЕФА, но уступил Зеппу Блаттеру.
В честь Юханссона назван трофей Юношеской Лиги УЕФА.