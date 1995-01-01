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    Не стало экс-президента УЕФА Юханссона

    Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.

    Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год. Это рекордный показатель по количеству проведенных лет во главе Европейской футбольной ассоциации.

    При нем был переименован и реформирован Кубок чемпионов под Лигу чемпионов.

    В 1999 стал кавалером российского ордена Дружбы, а годом ранее участвовал в выборах в президенты УЕФА, но уступил Зеппу Блаттеру.

    В честь Юханссона назван трофей Юношеской Лиги УЕФА.

    Источник: Официальный сайт Шведского Футбольного Союза

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5318

      mihail200606 44 секунды назад

      Хороший мужик был, адекватный.. Без таких загонов как у платини

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