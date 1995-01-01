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    Мирзов: «Каждый мужчина должен отвечать за свои слова. Иначе он не мужчина»

    Полузащитник «Ростова», проведший последний сезон на правах аренды в тульском «Арсенале», Резиуан Мирзов рассказал о конфликте с нападающим «Урала» Владимиром Ильиным.

    – В ответном полуфинале Кубка вы повздорили с форвардом «Урала» Владимиром Ильиным. Чем закончилась история?

    – Пока ничем. До сих пор идет разбирательство. Ждем результатов сурдоэкспертизы, которую назначил КДК.

    – Что на самом деле между вами произошло?

    – Какой смысл повторяться? В протоколе все написано.

    – Я процитирую Артура Григорьянца, главу КДК: «Ильин предоставил письменное заявление, в котором говорит: он не оскорблял Мирзова, тем более так, как указано в протоколе».

    – Хм… Каждый мужчина должен отвечать за свои слова и поступки. Иначе он не мужчина. Вот и все.

    – Правда, что вы не употребляете алкоголь?

    – Да, это для меня – табу. Даже не пробовал.

    – Почему?

    – Не хочу. Да и вера не позволяет. У нас в семье никто не пьет – ни родители, ни брат, который на год младше. Мы мусульмане, читаем намаз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +177

      Ашет Арбузян 1 минуту назад

      Резуана в Динамо!!!!!!!!

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      Рейтинг: +786

      den161 13 минут назад

      или я знал не тех мусульмане, но пили они все, и сало ели.... было это в начале 2000-х в студ.общагах))

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      Рейтинг: +815

      Avaretz > den161 8 минут назад

      Христиане тоже не должны пить алкоголь, но ..

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      Рейтинг: +12978

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Иногда хожу на рынок, покупаю овощи у продавцов-мусульман. Каждый раз после этого хочется выпить.

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