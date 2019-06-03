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    «СЭ»: «Спартак» готов выделить 7 миллионов на покупку разыгрывающего полузащитника

    «Спартак» в летнее трансферное окно планирует приобрести атакующего разыгрывающего полузащитника. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Руководство клуба готово выделить на покупку футболиста до 7 миллионов евро.

    Сумма может быть увеличена в случае продажи Фернандо и Зе Луиша, а также Ханни, Джано, Ташаева и Глушакова.

    По информации источника, пока кандидаты на усиление желаемой позиции либо не устраивают главного тренера Олега Кононова, либо имеют высокую трансферную цену.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2019 22:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +736

      Derzkiy1 35 минут назад

      Ханни вроде хорошо играет , смысл покупать и продавать игроков каждый год ? Наитупейший интеллект у владельцев клуба .... бабок куча в молодежь бы вложили у Чертаново то молодежь лучше играет чем у такого клуба

      0
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      Рейтинг: +43

      smv73 1 час назад

      Низкий поклон владельцам клуба, такой "щедрости" мы не ждали. Такое ощущение, что все время, из года в год, пытаются сэкономить на трансферах по хохлятски. Скупой платит дважды.

      1
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      Рейтинг: +1921

      paracetamol 3 часа назад

      За 7 лямов хорошего плеймейкера не купишь. Кстати, Глушака не продавать будут, а доплачивать, чтобы ушел. Да и остальные копейки стоят.

      0
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      Рейтинг: +230

      Вальдемар IV > paracetamol 1 час назад

      в спартак хорошего не загонишь

      0
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      Рейтинг: +17462

      oyabun 3 часа назад

      Не смешите народ такими суммами..

      6
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      Рейтинг: +4366

      BRO_football 3 часа назад

      А может быть Спартак своего полузащитника воспитает и сэкономит 7 миллионов евро?

      1
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      Рейтинг: +230

      Вальдемар IV > BRO_football 1 час назад

      нельзя, ведь задача каждый год чуть ли не лч взять

      1
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      Рейтинг: +4029

      Старикан 4 часа назад

      Такое впечатление, что в клубе вообще денег не осталось... видимо в следующем сезоне ожидать от игры чего-то нового не стоит...

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