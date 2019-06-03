«СЭ»: «Спартак» готов выделить 7 миллионов на покупку разыгрывающего полузащитника

«Спартак» в летнее трансферное окно планирует приобрести атакующего разыгрывающего полузащитника. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство клуба готово выделить на покупку футболиста до 7 миллионов евро.

Сумма может быть увеличена в случае продажи Фернандо и Зе Луиша, а также Ханни, Джано, Ташаева и Глушакова.

По информации источника, пока кандидаты на усиление желаемой позиции либо не устраивают главного тренера Олега Кононова, либо имеют высокую трансферную цену.