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    Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

    В воскресенье «Ливерпуль» провел парад, приуроченный к победе в Лиге чемпионов.

    Днем ранее мерсисайдцы обыграли в финале турнира «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Автобус команды проехал по улицам города, заполненным болельщиками клуба. По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек.

    Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.

    Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 06:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +353

      Muboraksho 2 часа назад

      Трудновато представит толпу в количестве 750 000 человек в одном городе. Вот это любовь к футболу и к своей команде...

      0
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      Рейтинг: +383

      xrrrx 3 часа назад

      заслужили

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