В воскресенье «Ливерпуль» провел парад, приуроченный к победе в Лиге чемпионов.

Днем ранее мерсисайдцы обыграли в финале турнира «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Автобус команды проехал по улицам города, заполненным болельщиками клуба. По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек.

Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.

Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

Над этим видео не стыдно плакать: Хендерсон обнял отца, который болел раком