Трудновато представит толпу в количестве 750 000 человек в одном городе. Вот это любовь к футболу и к своей команде...
В воскресенье «Ливерпуль» провел парад, приуроченный к победе в Лиге чемпионов.
Днем ранее мерсисайдцы обыграли в финале турнира «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Автобус команды проехал по улицам города, заполненным болельщиками клуба. По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек.
Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ
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