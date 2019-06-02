Главные новости дня. Неймара обвиняют в изнасиловании, «Уфа» и «Крылья Советов» остались в РПЛ

На Неймара подали заявление об изнасиловании.
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой: «Пообещали надрать друг другу задницы».
В команде сезона Лиги чемпионов шесть игроков «Ливерпуля», пять – «Аякса».
Президент УЕФА не считает ошибкой проведение финала ЛЕ в Баку.
«Уфа» и «Крылья Советов» проиграли стыковые матчи, но остались в РПЛ.
Игнашевич станет тренером «Торпедо».
«Локомотив» может приобрести Гацкана.
«Динамо» попытается подписать Паршивлюка.
Лукаку согласовал контракт с «Интером».
«Бенфика» готовит предложение Кейлору Навасу.
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