Главные новости утра. Неймара обвинили в изнасиловании, «Ливерпуль» опубликовал видео из раздевалки после победы в ЛЧ

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UOL Esporte: Неймара обвинили в изнасиловании, на футболиста написали заявление в полицию
Football Italia: Сарри прилетел в Милан для переговоров с «Ювентусом»
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