Алиссон повторил рекорд ван дер Сара по сэйвам в финале ЛЧ

Бомбардир.. а ссылка на игрока какого лешего ведет на левого защитника? https://bombardir.ru/player/23318
В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Голкипер мерсисайдской команды Алиссон оставил свои ворота в неприкосновенности, совершив восемь сэйвов.
Как сообщает Squawka, это повторение рекорда по числу вратарских спасений в финале ЛЧ.
Автор рекорда – Эдвин ван дер Сар, который сделал восемь сэйвов в решающем матче Лиги чемпионов сезона-2010/11 между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной». Тогда каталонцы выиграли со счетом 3:1.
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