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    4 футболиста «Ливерпуля» поспорят за звание лучшего игрока финала Лиги чемпионов

    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

    УЕФА включил в список номинантов четырех футболистов «Ливерпуля» – вратаря Алиссона, центрального защитника Вирджила ван Дейка, а также нападающих Мохамеда Салаха и Дивока Ориги.

    • Алиссон совершил восемь сэйвов.
    • В активе ван Дейка четыре отбора, точность передач – 86%.
    • Салах и Ориги забили по голу в финале.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 06:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +272

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Алиссон !!!! Главный сейф в группе , в игре с Наполи на 90+, что позволило выйти в плей-офф...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1113

      Fin035 6 часов назад

      Я бы обозначил хорошо проведенную работу всей команды в целом, но выделил бы чуть больше того игрока, которого в Ливерпуле так ждали очень долго. Бразилец сделал свою работу на отлично и самое главное не стегал в трудные минуты! Если Алиссон это звание лучшего игрока и получит, то получит без всяких вопросов заслуженно, также как и Клопп звание лучшего тренера в этом сезоне!
      PS:
      Финал ЛЧ оказался конечно не таким веселым, как матчи плей офф, но радость за Клоппа и Ливерпуль затмевает все!

      0
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      Рейтинг: +644

      Борат 7 часов назад

      Полуфиналы были бомбические, а финал шляпа !

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