Стали известны претенденты на звание лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

УЕФА включил в список номинантов четырех футболистов «Ливерпуля» – вратаря Алиссона, центрального защитника Вирджила ван Дейка, а также нападающих Мохамеда Салаха и Дивока Ориги.

Алиссон совершил восемь сэйвов.

В активе ван Дейка четыре отбора, точность передач – 86%.

Салах и Ориги забили по голу в финале.

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