Алиссон !!!! Главный сейф в группе , в игре с Наполи на 90+, что позволило выйти в плей-офф...
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
УЕФА включил в список номинантов четырех футболистов «Ливерпуля» – вратаря Алиссона, центрального защитника Вирджила ван Дейка, а также нападающих Мохамеда Салаха и Дивока Ориги.
- Алиссон совершил восемь сэйвов.
- В активе ван Дейка четыре отбора, точность передач – 86%.
- Салах и Ориги забили по голу в финале.
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