Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Главные новости дня. Жорже Мендеш займется переходом Дзюбы в АПЛ, Рамос остается в «Реале»

    Вратарь «Краснодара» Сафонов включен в список лучших молодых игроков ЛЕ-2018/19.

    «Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься переходом Дзюбы в АПЛ.

    Фабрегас: «Не думаю, что Озил способен быть лидером».

    Игроки «Ювентуса» ожидают, что команду возглавит Сарри.

    Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели.

    РПЛ заняла шестое место по доходу в сезоне-2017/18 среди европейских лиг.

    Рамос: «Я не хочу покидать «Реал». Готов играть здесь бесплатно».

    Матчи за место в РПЛ. «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первой игре.

    Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2019 21:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru