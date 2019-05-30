Главные новости дня. Жорже Мендеш займется переходом Дзюбы в АПЛ, Рамос остается в «Реале»

Вратарь «Краснодара» Сафонов включен в список лучших молодых игроков ЛЕ-2018/19.

«Чемпионат»: агент Роналду будет заниматься переходом Дзюбы в АПЛ.

Фабрегас: «Не думаю, что Озил способен быть лидером».

Игроки «Ювентуса» ожидают, что команду возглавит Сарри.

Дзюба: «Из Китая было нереальное предложение – 9 миллионов в год. Меня трясло, думал около недели.

РПЛ заняла шестое место по доходу в сезоне-2017/18 среди европейских лиг.

Рамос: «Я не хочу покидать «Реал». Готов играть здесь бесплатно».

Матчи за место в РПЛ. «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первой игре.

Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы