The Sun: Погба согласился на сниженные условия в «Реале»

жестко. ну не стоит он таких денег. Да. игрок безусловно не плохой в плане что ... ну типа может играть, но играть же не хочет! капризный, лучше уж эриксона! и дешевле выйдет блин и толковее.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Реалом» о переходе.
По данным источника, сначала мадридский клуб анонсирует переход полузащитника «Челси» Эдена Азара, и только затем подпишут контракт с Полем Погба и сообщат об этом.
Также источник утверждает, что француз согласился пойти на понижение зарплаты.
В «Манчестер Юнайтед» Погба зарабатывает 13 миллионов евро в год. В «Реале» будет получать на три миллиона евро меньше.
Сумма трансфера составит 170 миллионов евро.
- Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
- Его контракт истекает летом 2021 года.