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    The Sun: Погба согласился на сниженные условия в «Реале»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился с «Реалом» о переходе.

    По данным источника, сначала мадридский клуб анонсирует переход полузащитника «Челси» Эдена Азара, и только затем подпишут контракт с Полем Погба и сообщат об этом.

    Также источник утверждает, что француз согласился пойти на понижение зарплаты.

    В «Манчестер Юнайтед» Погба зарабатывает 13 миллионов евро в год. В «Реале» будет получать на три миллиона евро меньше.

    Сумма трансфера составит 170 миллионов евро.

    • Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
    • Его контракт истекает летом 2021 года.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7899

      DeStar 29 минут назад

      жестко. ну не стоит он таких денег. Да. игрок безусловно не плохой в плане что ... ну типа может играть, но играть же не хочет! капризный, лучше уж эриксона! и дешевле выйдет блин и толковее.

      0
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      Рейтинг: +344

      OBOLEV 1 час назад

      Думаю это реально! Зная как МЮ последние годы в трасферах плох, думаю смогут засунуть в трансфер Бейла и Хамеса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9566

      Garrincha58 1 час назад

      какой дурак за него заплатит 170 лямов?

      1
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      Рейтинг: +344

      OBOLEV > Garrincha58 1 час назад

      Думаю будут пытаться сунуть Бейла+ 100мл.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2832

      ivan-football-fan > Garrincha58 3 минуты назад

      тот же дурак, который потерял Роналду)))++

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