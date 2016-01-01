Главные новости дня. «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Денисовым, Эрнандес покинул ЦСКА

Хакеры украли у «ПСЖ» 520 тысяч во время перевода денег «Боке Хунирос» за трансфер Паредеса из «Зенита».
УЕФА запретил «Арсеналу» акцию поддержки в честь Мхитаряна на финале ЛЕ.
Opta не включила Роналду в сборную сезона Серии А.
«Мутко против»: экс-замгендиректора «Ростова» арестован за мошенничество. Он нанес ущерб клубу в 42 миллиона рублей.
Абель Эрнандес покинул ЦСКА.
«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Денисовым.
«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом.
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» Лэмпарда в финале плей-офф и вернулась в АПЛ.
Президент «Тамбова» – перед дебютом в РПЛ: «Задача простая. Попасть в Лигу Европы».