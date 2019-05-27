Прядкин: «Пока решили, что VAR надо запускать в начале сезона»

Руководитель РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что система видеопомощи арбитров (VAR) может быть запущена в чемпионате России уже в начале следующего сезона.

«Рабочая группа должна собраться в июне, и на этом мы поставим точку. Осталось одно заседание.

Запускать систему VAR надо в начале сезона. Времени не так много, и сначала мы решили подойти к децентрализованному запуску системы. Затем все пришли к единому мнению, что это будет централизованный командный пункт системы VAR, который будет находиться в Москве. Сейчас согласуются последние цифры с участвующими компаниями.

Каждому клубу эта система обойдется примерно в 15 миллионов [рублей]. Мы хотим, чтобы клубы не несли большой финансовой нагрузки. После первого числа будет проведена пресс-конференция по этому поводу», – отметил Прядкин.

В сезоне-2018/19 VAR использовался в полуфиналах и финале Кубка России и будет применен в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.