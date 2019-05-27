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    Прядкин: «Пока решили, что VAR надо запускать в начале сезона»

    Руководитель РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что система видеопомощи арбитров (VAR) может быть запущена в чемпионате России уже в начале следующего сезона.

    «Рабочая группа должна собраться в июне, и на этом мы поставим точку. Осталось одно заседание.

    Запускать систему VAR надо в начале сезона. Времени не так много, и сначала мы решили подойти к децентрализованному запуску системы. Затем все пришли к единому мнению, что это будет централизованный командный пункт системы VAR, который будет находиться в Москве. Сейчас согласуются последние цифры с участвующими компаниями.

    Каждому клубу эта система обойдется примерно в 15 миллионов [рублей]. Мы хотим, чтобы клубы не несли большой финансовой нагрузки. После первого числа будет проведена пресс-конференция по этому поводу», – отметил Прядкин.

    В сезоне-2018/19 VAR использовался в полуфиналах и финале Кубка России и будет применен в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6564

      parevg 1 час назад

      Верно, надо!!!!!!!!!!!!
      А то надоело после каждого матча о "предвзятости" судей узнавать...

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