Marca: Ло Чельсо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Отступные за игрока – 100 миллионов

По информации Marca, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.
Аргентинцем также интересуются «Тоттенхэм» и «Реал». Лондонцы уже сделали предложение севильскому клубу в размере 60 миллионов евро. Мадридцы же установили прямой контакт с агентами 23-летнего футболиста, чтобы узнать о его планах.
- Ло Чельсо перешел в «Бетис» из «ПСЖ» 31 августа 2018 года на правах аренды. В апреле севильцы выкупили его за 22 миллиона евро.
- Контракт хавбека с «Бетисом» рассчитан до июня 2023 года. Отступные за футболиста составляют 100 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Ло Чельсо провел за команду из Севильи 45 матчей, забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.