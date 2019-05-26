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    Marca: Ло Чельсо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Отступные за игрока – 100 миллионов

    По информации Marca, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

    Аргентинцем также интересуются «Тоттенхэм» и «Реал». Лондонцы уже сделали предложение севильскому клубу в размере 60 миллионов евро. Мадридцы же установили прямой контакт с агентами 23-летнего футболиста, чтобы узнать о его планах.

    • Ло Чельсо перешел в «Бетис» из «ПСЖ» 31 августа 2018 года на правах аренды. В апреле севильцы выкупили его за 22 миллиона евро.
    • Контракт хавбека с «Бетисом» рассчитан до июня 2023 года. Отступные за футболиста составляют 100 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 Ло Чельсо провел за команду из Севильи 45 матчей, забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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