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    Эрнандес покинет ЦСКА

    Пабло Бентанкур, агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, подтвердил скорый уход своего клиента из московского клуба.

    «Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», – сказал агент.

    • 28-летний форвард покинет ЦСКА на правах свободного агента.
    • Игрок присоединился к армейцам 1 августа прошлого года.
    • Эрнандес забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6556

      parevg 14 минут назад

      Кто бы сомневался, вопрос в другом, почему его зимой обратно не отправили, раз была такая возможность.
      И кто его в России подпишет??? Он как Дзагоев насквозь стеклянный, лечится больше чем играют...

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