Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Максименко лайкнул пост «Не слушай тренера, все ошибаются». Ранее Кононов обвинил его в непопадании в ЛЧ

    «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в выездном матче 30-го тура Премьер-лиги.

    Красно-белые по итогам сезона опустились на пятое место. ЦСКА вышел на четвертую позицию, дающую право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

    После матча главный тренер московского клуба Олег Кононов сказал, что на результат в Оренбурге повлияли две ошибки Максименко.

    Максименко поставил лайк записи инстаграм-аккаунта болельщиков с текстом: «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча».

    • Ранее «Спартак» подвел итог сезона, назвав результат неудовлетворительным.
    • Кононов в октябре сменил Массимо Карреру, с которым команда выиграла чемпионство-2016/17.

    У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда

    Источник: Инстаграм fcsm_official_fans

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +579

      Мы ЦСКА 1 час назад

      Кононов обычный физрук.... не сможет ничего он в Спартаке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      Alejandrrro 1 час назад

      Какая разница, сколько пропущено, если забито 0? От 0:0 всё равно было бы 5-е место.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru