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    РПЛ. «Локомотив» в заключительном туре сыграет с «Уфой», «Краснодар» примет «Рубин»

    В воскресенье, 26-го мая, пройдут матчи последнего тура чемпионата России-2018/19.

    Все игры начнутся в 13:00 по московскому времени. «Локомотив» примет «Уфу», «Краснодар» на своем поле сыграет с «Рубином». ЦСКА дома встретится с «Крыльями Советов», «Спартак» – на выезде с «Оренбургом».

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    Зенит (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск)

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

    Краснодар – Рубин (Казань)

    Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург)

    Локомотив (Москва) – Уфа Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Спартак (Москва)

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +210

      Вальдемар IV 6 минут назад

      уфа то успеет или опять подлянку сделаете

      0
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      Рейтинг: +30230

      MaxRnD 1 час назад

      Интрига последнего тура только в них и осталась, а в остальных наверное будут играть скамейки и молодняк

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