В воскресенье, 26-го мая, пройдут матчи последнего тура чемпионата России-2018/19.

Все игры начнутся в 13:00 по московскому времени. «Локомотив» примет «Уфу», «Краснодар» на своем поле сыграет с «Рубином». ЦСКА дома встретится с «Крыльями Советов», «Спартак» – на выезде с «Оренбургом».

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

Зенит (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск)

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)

Краснодар – Рубин (Казань)

Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург)

Локомотив (Москва) – Уфа Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Спартак (Москва)

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