уфа то успеет или опять подлянку сделаете
В воскресенье, 26-го мая, пройдут матчи последнего тура чемпионата России-2018/19.
Все игры начнутся в 13:00 по московскому времени. «Локомотив» примет «Уфу», «Краснодар» на своем поле сыграет с «Рубином». ЦСКА дома встретится с «Крыльями Советов», «Спартак» – на выезде с «Оренбургом».
Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур
ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара)
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)
Зенит (Санкт-Петербург) – Енисей (Красноярск)
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула)
Анжи (Махачкала) – Урал (Екатеринбург)
Локомотив (Москва) – Уфа Текстовая онлайн-трансляция