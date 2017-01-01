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    Mirror: Азар хочет перейти в «Реал» до 8 июня

    Вингер «Челси» Эден Азар хочет побыстрее завершить свой трансфер в «Реал», сообщает Mirror.

    По информации источника, футболист сказал своим друзьям о желании подписать контракт с мадридским клубом до июньских матчей в составе сборной Бельгии.

    Тем не менее, «Челси» и «Реал» все еще далеки от договоренности: испанцы предлагают 86 миллионов фунтов, а англичане требуют 112 миллионов.

    • Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году и он не собирается его продлевать.
    • Сборная Бельгии 8 июня проведет матч отбора Евро-2020 против Казахстана, а 11 июня – против Шотландии.

    Источник: Mirror

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