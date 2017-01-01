Mirror: Азар хочет перейти в «Реал» до 8 июня

Вингер «Челси» Эден Азар хочет побыстрее завершить свой трансфер в «Реал», сообщает Mirror.

По информации источника, футболист сказал своим друзьям о желании подписать контракт с мадридским клубом до июньских матчей в составе сборной Бельгии.

Тем не менее, «Челси» и «Реал» все еще далеки от договоренности: испанцы предлагают 86 миллионов фунтов, а англичане требуют 112 миллионов.