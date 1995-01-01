Федун – о возможном расширении РПЛ: «А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в Премьер-лиге?»

Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о возможном увеличении количества участников Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

– 18 команд – более чем противоречивое предложение.

– А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в Премьер-лиге?

– На мой взгляд, нет.

– На мой – то же самое. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет. Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру. Но их, повторю, нет. У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 не наблюдается.

– Решение расширить РПЛ требует и другого календаря. Где и как играть?

– Это не проблема. Она в том, чтобы существовали клубы, готовые бороться за выход в Премьер-лигу и за то, чтобы там сохранить место. Таковых не видно.

– Какова, на ваш взгляд, перспектива принятия решения по увеличению состава РПЛ?

– Нулевая. Хотя экономически я «за».

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