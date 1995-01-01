Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Федун – о возможном расширении РПЛ: «А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в Премьер-лиге?»

    Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о возможном увеличении количества участников Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

    – 18 команд – более чем противоречивое предложение.

    – А у нас есть 18 клубов, которые готовы выступать в Премьер-лиге?

    – На мой взгляд, нет.

    – На мой – то же самое. Были бы они, то мы увеличили бы количество матчей на домашних стадионах и получили бы больше экономических возможностей для клубов. Но проблема в том, что их столько нет. Сегодня имеем 15-16, а нужно даже не 18, а 20-22 – с учетом ротации между РПЛ и ФНЛ – которые станут реально бороться между собой и сохранять у зрителей интерес к турниру. Но их, повторю, нет. У нас, если брать за основу безупречное финансовое состояние, пока и 16 не наблюдается.

    – Решение расширить РПЛ требует и другого календаря. Где и как играть?

    – Это не проблема. Она в том, чтобы существовали клубы, готовые бороться за выход в Премьер-лигу и за то, чтобы там сохранить место. Таковых не видно.

    – Какова, на ваш взгляд, перспектива принятия решения по увеличению состава РПЛ?

    – Нулевая. Хотя экономически я «за».

    Федун – о лимите «8+17»: «Очень высокие шансы на его принятие»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71005
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru