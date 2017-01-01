Главные новости дня. «Бавария» предложит за Сане 79 миллионов, Смолов – главная цель «Динамо»

«Чемпионат»: Сорокин может перейти в «Локомотив». Москвичи планируют начать переговоры с «Рубином».

The Guardian: «Бавария» предложит за Сане 79 миллионов.

Marca: Рамос может уйти из «Реала» летом. Претенденты на игрока – «МЮ» и «ПСЖ».

AS: Роналду обратился к владельцам «Ювентуса» с просьбой подписать Рамоса.

Дибала опроверг заявления своего агента об уходе из «Ювентуса».

Месси: «Вальверде почти не виноват в поражении от «Ливерпуля». Я бы хотел, чтобы он продолжил работать».

«СЭ»: Смолов – главная цель «Динамо» в списке форвардов.

Лига 1. «Монако» проиграл «Ницце» и финишировал в двух очках от зоны стыков, «Кан» вылетел.

Самое глупое увольнение года – «Севилья» и Мачин. Там не поняли, насколько он крут