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    Evening Standard: «Челси» отклонил два предложения «Реала» по Азару. Англичане заправшваиют 100 миллионов за трансфер

    «Челси» и «Реал» ведут переговоры по трансферу полузащитника Эдена Азара. По информации Evening Standard, испанский клуб сделал два предложения «Челси», но англичане отклонили оба запроса.

    «Челси» запрашивает 100 миллионов фунтов стерлингов за переход Азара, «Реал» пока предлагал меньшую сумму. Сообщается, что переговоры начались более месяца назад.

    • В середине мая Азар сказал, что уже принял решение о своем будущем, но не назвал его.
    • В текущем сезоне АПЛ бельгиец сыграл в 37 матчах, забил 16 голов и отдал 15 ассистов.
    • В Лиге Европы он сыграл в семи матчах не отметимся результативными действиями.

    Источник: Evening Standard

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