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    Месси: «Вальверде почти не виноват в том, что произошло в Ливерпуле. Я бы хотел, чтобы он продолжил работать»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался о вылете из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (3:4 по сумме двух матчей) и о работе главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде.

    «Это был очень сильный удар, нам было трудно подняться. Это было видно по следующим матчам. Это было тяжело. Завтра будет финал, у нас есть возможность сделать дубль. Хорошо закончить то, что длилось год. Задача в том, чтобы пойти и взять титул.

    Критика Вальверде? Я не читал и не смотрел много об этом. Да, я слышал что-то о критике, но думаю, что Вальверде проделал впечатляющую работу. В поражении от «Ливерпуля» он почти не виноват. Мы знали, что не должно происходить то, что произошло с «Ромой», и это произошло. Печально от того, что случилось в Ливерпуле. На тренере лежит часть вины, но не вся.

    Я бы хотел, чтобы Вальверде продолжил работать. В прошло могу мы сделали дубль, и в этом году можем сделать еще один. В другой раз с Лигой чемпионов», – сказал Месси.

    • Завтра «Барселона» сыграет с «Валенсией» в Кубке Испании. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В этом сезоне каталонский клуб выиграл чемпионат Испании.
    • В ЛЧ команда вылетела на стадии полуфинала.

    Источник: Marca

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