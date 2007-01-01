«Ливерпуль» заработал 152 миллиона в прошлом сезоне АПЛ. Это лучший показатель в лиге

АПЛ опубликовала доходы клубов в прошедшем сезоне. Больше всех заработал «Ливерпуль» – 152 миллиона фунтов стерлингов.

Все клубы получают фиксированные выплаты от зарубежного (43,2 миллиона фунтов) и британского телевидения (34,4), а также от спонсоров лиги (5).

Выплаты различаются за: