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    Кейн, Вертонген и Санчес вернулись к тренировкам с «Тоттенхэмом». 1 июня пройдет финал ЛЧ

    «Тоттенхэм» продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игра пройдет 1 июня в Мадридре.

    В среду к тренировкам с командой вернулись нападающий Гарри Кейн и защитники Ян Вертонген и Дэвинсон Санчес.

    Сообщается, что игроки еще не полностью восстановились после травм.

    • Кейн не играл с 9 апреля. Игрок получил травму голеностопа в матче АПЛ с «Манчестер Сити».
    • Вертонген в последний раз выходил на поле 8 мая в игре с «Аяксом». Он также восстанавливается после травмы голеностопа.
    • Дэвинсон не играл с 4 мая. Игрок получил травму бедра.

    Источник: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

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