«Тоттенхэм» продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Игра пройдет 1 июня в Мадридре.

В среду к тренировкам с командой вернулись нападающий Гарри Кейн и защитники Ян Вертонген и Дэвинсон Санчес.

Сообщается, что игроки еще не полностью восстановились после травм.

Кейн не играл с 9 апреля. Игрок получил травму голеностопа в матче АПЛ с «Манчестер Сити».

Вертонген в последний раз выходил на поле 8 мая в игре с «Аяксом». Он также восстанавливается после травмы голеностопа.

Дэвинсон не играл с 4 мая. Игрок получил травму бедра.