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    «Чемпионат»: Исполком РФС отложил решение по лимиту для более тщательного изучения

    Сегодня, 23 мая, в Москве состоялось заседание исполкома РФС.

    По информации «Чемпионата», члены исполкома отложили решение по вопросу лимита на легионеров до следующего заседания, так как хотят более тщательно изучить данную тему.

    Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 в РПЛ начнет действовать ограничение на иностранных игроков в заявке. Предполагалось, что это могут быть варианты «10+15» или «8+17».

    Сейчас в чемпионате России действует лимит на поле по схеме «6 иностранцев плюс 5 россиян».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +472

      rash1959 4 минуты назад

      Посмотрят сколько новых аргентосов закупит газпрём... и под них примут "ограничение".

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      Рейтинг: +15205

      VVM1964 18 минут назад

      Это " правильно ", надо еще раз все хорошенько взвесить , подумать , лет пять думаю для этого хватит (((

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