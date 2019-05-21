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    Мхитарян – о финале ЛЕ: «Такие матчи выпадают игрокам нечасто. Мне очень больно его пропускать»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал свое решение не ехать с командой на финал Лиги Европы с Баку, о котором стало известно сегодня.

    «Рассмотрев все текущие варианты, мы должны были принять жесткое для меня решение не ехать с командой на финал Лиги Европы. Матчи наподобие этого нечасто выпадают нам, игрокам, и я должен признать, мне очень больно его пропускать.

    Я буду болеть за своих партнеров по команде! Давай привезем трофей домой», – написал Мхитарян в инстаграме

    • В финале ЛЕ красно-белые сыграют с «Челси». Встреча состоится в четверг, 29 мая.
    • С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт из-за Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.

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    Источник: Инстаграм Генриха Мхитаряна

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