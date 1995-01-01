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    Федеральная налоговая служба отказало «Динамо» в регистрации Белкина генеральным директором

    По информации «Спорт-Экспресс», «Динамо» получило отказ от Федеральной налоговой службы в регистрации Юрия Белкина генеральным директором клуба.

    Как пояснили в Межрайонной инспекции ФНС, Белкин не может действовать от имени юридического лица, так как не истекли три года со дня банкротства агентства «Инфинити», в котором он тоже занимал должность генерального директора.

    В настоящее время с юридической точки зрения «Динамо» находится без гендиректора, поэтому назначение сотрудников на любые должности будет нелегитимным.

    Ранее Белкин был вице-президентом московского клуба и главой совета директоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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