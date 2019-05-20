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    AS: «Боруссия» Д интересуется Малкомом. «Барселона» хочет продать форварда в клуб из АПЛ

    Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Барселоны» Малкомом.

    По информации AS, черно-желтые следили за выступлениями 22-летнего футболиста еще до его перехода в каталонский клуб из «Бордо» летом прошлого года.

    В свою очередь, «Барселона» заинтересована в продаже бразильца в один из клубов АПЛ, так как они готовы заплатить большую сумму.

    • Ранее сообщалось, что форвард входит в трансферный список «Милана», «Арсенала», «Тоттенхэма», «Ромы» и «Эвертона».
    • В текущем сезоне Малком провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро.

    Источник: AS

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