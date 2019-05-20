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    На финал Кубка России в Самаре продана большая часть билетов. Стадион вмещает 45 тысяч

    Пресс-служба РФС рассказала о реализации билетов на финал Кубка России.

    «Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано.

    Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника – и футбольного, и городского», – ТАСС цитирует источник.

    • 22 мая в решающем матче турнира встретятся «Урал» и «Локомотив». Действующий обладатель трофея – «Тосно».
    • Строительство «Самара Арены» стоимостью 18,9 миллиардов рублей началось в апреле 2014 года и длилось четыре года. Объект принял 4 матча групповой стадии ЧМ-2018, а также игру 1/8 финала БразилияМексика (2:0) и четвертьфинал ШвецияАнглия (0:2).

    Источник: ТАСС

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    20.05.2019 23:35
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