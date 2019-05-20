На финал Кубка России в Самаре продана большая часть билетов. Стадион вмещает 45 тысяч

Пресс-служба РФС рассказала о реализации билетов на финал Кубка России.
«Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано.
Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника – и футбольного, и городского», – ТАСС цитирует источник.
- 22 мая в решающем матче турнира встретятся «Урал» и «Локомотив». Действующий обладатель трофея – «Тосно».
- Строительство «Самара Арены» стоимостью 18,9 миллиардов рублей началось в апреле 2014 года и длилось четыре года. Объект принял 4 матча групповой стадии ЧМ-2018, а также игру 1/8 финала Бразилия – Мексика (2:0) и четвертьфинал Швеция – Англия (0:2).