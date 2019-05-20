Серия А. «Лацио» трижды забил «Болонье», но лишился шансов на Лигу Европы

Заключительный матч 29-го тура чемпионата Италии «Лацио» – «Болонья» закончился со счетом 3:3.

В составе гостей забили полузащитники Андреа Поли и Риккардо Орсолини, нападающий Маттиа Дестро. За римлян отличились форвард Хоакин Корреа, защитник Баштуш и хавбек Сергей Милинкович-Савич.

Команда Симоне Индзаги набрала 59 очков и осталась на восьмом месте. За тур до конца сезон столичный клуб лишился шансов выйти на шестое или пятое место, дающее право участвовать в Лиге Европы. «Болонья» с 41-м баллом поднялась на 13-ю позицию.

Италия. Серия А. 37-й тур

Лацио – Болонья – 3:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Корреа, 13; 1:1 – Поли, 51; 1:2 – Дестро, 51; 2:2 – Баштуш, 59; 2:3 – Орсолини, 63; 3:3 – Милинкович-Савич, 80.

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