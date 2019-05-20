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    Серия А. «Лацио» трижды забил «Болонье», но лишился шансов на Лигу Европы

    Заключительный матч 29-го тура чемпионата Италии «Лацио»«Болонья» закончился со счетом 3:3.

    В составе гостей забили полузащитники Андреа Поли и Риккардо Орсолини, нападающий Маттиа Дестро. За римлян отличились форвард Хоакин Корреа, защитник Баштуш и хавбек Сергей Милинкович-Савич.

    Команда Симоне Индзаги набрала 59 очков и осталась на восьмом месте. За тур до конца сезон столичный клуб лишился шансов выйти на шестое или пятое место, дающее право участвовать в Лиге Европы. «Болонья» с 41-м баллом поднялась на 13-ю позицию.

    Италия. Серия А. 37-й тур

    Лацио – Болонья – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корреа, 13; 1:1 – Поли, 51; 1:2 – Дестро, 51; 2:2 – Баштуш, 59; 2:3 – Орсолини, 63; 3:3 – Милинкович-Савич, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    20.05.2019 23:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Zahar1989 42 минуты назад

      Бомбардир ау!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4

      Antonio89 1 час назад

      Как Лацио мог лишиться шансов на Лигу Европы, если они выиграли кубок Италии?

      2
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